教育部公布全國大專校院108學年度註冊率，中原大學大學部以99.97％拿下全國公私立綜合大學第一名，連續4年穩居私立綜合大學第一名，在大學部學生就學穩定率同樣奪冠。校方重視全人教育，深獲社會肯定，在這波少子化衝擊下逆勢成長。

中原大學校長張光正表示，這麼高的註冊率，特別感謝校友及在校團隊的共同努力，推動全人教育培育學生專業與通識、學識、人格、個人與群體的平衡，除了專業能力培養，也重視藝文、體育與社團活動，一年有上百場的小型音樂會讓師生及社區民眾免費欣賞，讓全人教育從細微處發酵。教育部在今年陸續頒發「友善校園獎」卓越學校及「生命教育特色學校」兩大獎項。

中原大學在各項領域表現出色，連續3年榮獲1111人力銀行「企業雇主最愛大學」私立大學第一名。張光正說，中原沒有財團經費奧援，背後除了校友企業捐款支持，更因辦學成效佳，連續7年榮獲教育部「獎勵私立大學校院校務發展」最高獎補助金額，打破全國紀錄。

(中時 )