前立委邱毅和國民黨副祕書長蔡正元、張顯耀，今（30）日在國民黨中央舉行記者會，針對國民黨日前懸賞100萬要找「網軍頭」楊蕙如，表示已經找到了，直指其最主要藏身地點在新北市中和景平路的「天空之城」，並爆料有媒體高層建議楊的新老闆邱義仁把她「處理掉」，建議她趕緊出面轉作污點證人。

(中時 )