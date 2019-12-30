雲林縣立委參選人張嘉郡今天率200多名蒜農到立法院及農委會前抗議，痛批農委會背信坑農，不僅未遵守今年8月召開的調整進口大蒜管理制度可行方案結論，還放行品質惡劣、參雜泥沙的南北韓蒜頭，打壓本土蒜價，要求農委會信守承諾將進口大蒜的關稅調高至每公斤36元。

現場蒜農代表指出，農委會主委陳吉仲是屏東人，家裡又種紅豆，因此今年農委會不用召開任何會議，不用與經濟部、進口商協調，就用最快速度將紅豆的進口關稅調高32％，從每公斤22元調為29元，雲林大蒜產值超過屏東紅豆20倍，但因為主委不是雲林人，所以雲林農民就成為次等公民，放任進口大蒜傷害國產蒜。

雲林縣元長鄉農會理事長陳榮華表示，今年蒜頭蒜種每斤高達90元，加上農肥料等成本上漲，每甲地蒜頭高達5、60萬，許多農民幾乎壓身家下去種植，只希望能有好收成好價格，但進口蒜頭價格只有本土一半，政府在品質與關稅上沒做好保護，讓國產蒜只能暴露在不公平競爭之下。

陳榮華說，今年8月6日農委會國際處召開「調整我國進口大蒜管理制度可行方案座談會」，包含行政院、關務署、經濟部、農糧署、台灣蒜農協會以及貿易商都有出席，得到調高大蒜進口關稅三分之一的結論，將每公斤從27元調高到36元，但時隔4個月農委會就再無任何下文，擔心明年3月大蒜採收時可能又發生像花生價崩的訊息。

張嘉郡痛批，雲林是大蒜的主要產地，種植面積廣達3000公頃，產值約20億元，但政府卻年年提高大蒜進口量打壓國產蒜，現在又背信承諾不肯調高關稅，根本是要雲林蒜農自生自滅，民進黨的農委會不專業不作為對農民漠不關心，造成這兩年農產品產銷失衡問題嚴重，可說是相當可惡。

(中時 )