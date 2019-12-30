送巴鐵大禮 陸梟龍Block3原型機首飛 12:342019/12/30 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了因應印度下一代戰機的威脅，巴基斯坦軍方要求升級與中方聯手打造的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機。 據觀察者網30日報導，中航工業接近歲末年終時，為巴基斯坦送上了新年大禮：12月中旬時，編號「3000」的首架「梟龍 Block 3」原型機在成都成功首飛。 (中時電子報) #梟龍 也許您會感興趣 推薦閱讀 正妹參加耶誕交換禮物 爽收比爾蓋茲贈37公斤大禮 10:532019/12/26 社會 《金融》本國銀行直接債權風險，美連17季超車陸 17:052019/12/27 財經 國銀海外曝險 美連17季最高 04:092019/12/28 金融．稅務 HBL》松山輸青年17分 相隔7年再打外卡賽 18:442019/12/28 體育 美太空計畫執行力下降 04:092019/12/29 論壇廣場 先過耶誕！美曝金正恩恐送大禮慶生 12:442019/12/29 國際 封關搶紅包 17檔法人愛 04:102019/12/30 財經要聞 17檔績優股 補漲可期 04:102019/12/30 證券．權證 軍事熱門新聞 送巴鐵大禮 陸梟龍Block3原型機首飛 - 軍事 Su-57第一單 阿爾及利亞將購Su-57 與Su-34 - 軍事 餓昏了！北極熊出任務 跳上俄核潛艦 - 軍事 真實版捍衛戰士：傳奇戰機F14雄貓式 - 軍事 摔機沒差 俄2020照樣大批交付蘇57 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。