為了因應印度下一代戰機的威脅，巴基斯坦軍方要求升級與中方聯手打造的JF-17「雷電」戰機（Joint Fighter-17 Thunder），也就是解放軍所謂的「梟龍」戰機。

據觀察者網30日報導，中航工業接近歲末年終時，為巴基斯坦送上了新年大禮：12月中旬時，編號「3000」的首架「梟龍 Block 3」原型機在成都成功首飛。

(中時電子報)