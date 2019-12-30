有北科大學生昨天在DCARD發文，質疑「政治與生活」通識課程的老師陳愷用政治立場規範作業字數，挺蔡英文的人要寫千字報告，不挺蔡的只要寫10字就好，引發軒然大波。陳愷今天表示，他對政治沒有立場，也沒有以成績威脅學生，他會勇敢的將這學期課上完，不會對學生秋後算帳。

北科大表示，學校對各專兼任老師一向要求不得把政治、宗教等個人立場帶入教學內容。陳愷為本校通識中心兼任老師，雖於事後指為這是「對於沒有來上課的同學的一個情境上的反諷」，但其發言份際確有不妥，本周將依程序規定送教評會處理本案。

有自稱北科大學生昨在Dcard貼出對話圖爆料指出，該校通識課「政治與生活」的教師在117人的師生課程通訊群組中，表露政治立場，支持總統蔡英文者要求手寫千字報告，不支持蔡的學生則寫十個字即可，還說支持韓國瑜一百字就好。

這位老師還在LINE群組提到「我的學生若仍支持蔡英文的一定沒好好聽我的課」，更出選擇題，「猜猜蔡英文是不是同性戀。1.男 2.女 3.騙子」等。有學生事後揭露這位老師是陳愷。

陳愷今天接受媒體訪問時表示，他的課程「政治與生活」，談到食衣住行和政治的關係，最近3、4堂課觸及選舉，他跟學生說：「我有自己的價值判斷，但你們要自己思考。」

陳愷說，有2、3位學生平時沒來上課擔心被當，就從師生對話的LINE群組中，擷取部分內容來批評他。事實上，截圖內容其實只是一小部分，整個對話有前因後果，當初也曾有一段話提到，「投給蔡英文90分，投給韓國瑜80分」。

陳愷說，他在課堂上說，支持蔡英文要寫1000字，因為支持一個人、表達出自己的喜歡，當然要寫多一點，「寫不出來怎麼說服爸爸媽媽」；不愛一個人則很簡單，10個字就可以了。他在課堂上也說過，支持韓國瑜要寫1000字。

陳愷說，這起事件，已讓那兩三個學生受到驚嚇，他也被全國大專院校見過他的人認為「滿腦子漿糊」、「一定是有問題的老師」。不過他認為這是一個很好的社會實驗，在網路上匿名發言，很簡單就可以毀掉一個人。

陳愷說，他上課方是就是這樣，不後悔講過這些話，但對於造成學校困擾，感到抱歉。他會勇敢將這學期的課上完，也不會懲罰學生或對他們秋後算帳。

(中時 )