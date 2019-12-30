勞動部勞動力發展署「台灣就業通」針對1083位工作中的會員進行「2020職來運轉大調查」發現，有46.07％受訪者在年底或過年後「想換工作」，進一步詢問想換工作民眾的轉職動機，其中有48.14％以回答「薪資福利不佳」為最高。

調查顯示，受訪者在職場方面設定的首要目標，有21.61％受訪者回答「加薪」最多，其次20.13％受訪者為「專業提升」，有15.97％受訪者希望為「學習新事物或第二專長」。值得留意的是，選擇「加薪」或「升遷」的比率合計為24.93％；但選擇「專業提升」或「學習新事物或第二專長」的受訪者比率卻高達36.10％，台灣就業通認為，由此可見上班族對於提升專業能力的重視程度。

調查結果發現，有46.07％受訪者在年底或過年後「想換工作」，進一步詢問想換工作民眾的轉職動機，其中有48.14％以回答「薪資福利不佳」為最高，有24.27％回答「不喜歡目前的工作內容」，還有22.7％受訪者「不認同直屬主管的管理方式」。

此外，有52.82％的受訪者近期沒有考慮轉職，其中有36.89％受訪者回答「已經習慣目前環境，懶的換工作」最多，有30.94％回答「非常滿意目前工作」，還有24.13％認為「與主管同事相處融洽」。

勞動力發展署提醒有意轉職的民眾，首先仍應把現職的工作做好，避免出現「對工作產生倦怠、缺乏熱情」、「經常臨時請假」、「上班偷看求職網頁」等行為，以免讓雇主留下不好的印象。

台灣就業通「2020職來運轉大調查」調查時間，為2019年11月1日至12月3日止，有效樣本數為1083筆，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.98％。

(中時 )