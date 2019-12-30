樂天桃猿Rakuten Monkeys即將在1月7日展開2020年春訓，今公布新年度的教練團，由原一軍打擊教練曾豪駒接任總教練，二軍總教練延攬劉榮華(53歲)擔任，並新聘林英傑(38歲)以及前Lamigo外野手林政億(34歲)擔任一軍牛棚教練以及二軍打擊教練。外野手鍾承祐在2020年轉任二軍外野教練，球團並聘任外籍打擊教練克魯茲(Tommy Curz)以及投手教練席格諾(Thomas Signore)作為幫助球隊訓練的外援。

除總教練由曾豪駒接任外，一軍投手教練改由曾翊誠擔任，牛棚教練一職則新聘林英傑教練擔任。原二軍總教練林振賢調回一軍負責外野教練，二軍打擊教練蔡建偉改任一軍打擊教練，原職缺新聘林政億教練補進。Rakuten Monkeys二軍總教練劉榮華曾任球探以及多次擔任國內棒球隊教練，希望借重劉榮華超過二十年的執教經驗來幫助Rakuten Monkeys二軍培育與成長。原一軍教練蔡昱詳、劉家豪以及體能教練劉品辰、助理體能教練洪全億及二軍其他教練皆續任，共同為Rakuten Monkeys盡一份心力。

Rakuten Monkeys在2020年球季邀請外籍打擊教練克魯茲(69歲)擔任客座。克魯茲在美國職棒小聯盟執教多年，2014年起來到台灣為國內棒球隊貢獻所學，Rakuten Monkeys希望以他豐富的國內外職棒打擊教練的經驗來輔佐Rakuten Monkeys的打擊群更上層樓。克魯茲預計一月中後抵台加入春訓，以客座數個月的時間來提點球員，期待讓Rakuten Monkeys整體的攻擊觀念以及技巧發揮更完整。

投手教練席格諾今年57歲，從1997年開始就在美國職棒小聯盟體系任職投手教練，在蒙特婁博覽會、佛羅里達馬林魚、多倫多藍鳥、紐約大都會以及匹茲堡海盜等體系都有豐富執教經驗。席格諾注重投手的培育、觀念養成以及評估系統的使用與建立，超過20年的執教生涯有專業知識，多次入選明星教練以及獲得年度教練的美名。席格諾在未來將專職二軍投手教練，與另一投手教練林敬民共同訓練二軍投手，相互分工為農場管理儲備戰力。

2020年Rakuten Monkeys一、二軍教練團名單如下：

【一軍教練團】

總教練 曾豪駒

外野教練 林振賢

內野教練 蔡昱詳

投手教練 曾翊誠

打擊教練 蔡建偉

牛棚教練 林英傑

投捕教練 劉家豪

體能教練 劉品辰

助理體能教練 洪全億

客座打擊教練 Tommy Curz克魯茲

【二軍教練團】

總教練 劉榮華

投手教練 林敬民

投手教練 Thomas Signore席格諾

捕手教練 許躍騰

打擊教練 林政億

內野教練 陳雁風

外野教練 鍾承祐

體能教練 杜正文

(中時 )