台中建商贊助藝文活動不遺餘力，台中國家歌劇院29日洋溢著感動與祝福！豪宅建商-陸府建設舉辦「優人神鼓」家族專屬場表演，邀請陸府住戶與夥伴同聚共賞，適逢陸府建設成立30周年，現場逾2,000人齊聲高喊「生日快樂！」展現出住戶與建商間難能可貴的深厚情誼！

陸府建設大家長陳國欽低調入座於觀眾席，並未上台致詞，由主持人曾寶儀代為向在場所有嘉賓們致上感謝之意，為的是將舞台焦點留給演出者，而2,000人高喊「生日快樂！」的驚喜橋段，讓場內氣氛瞬間沸騰激昂起來!

許多與陸府相識三代的資深住戶，對於一年一度的陸府家族表演盛宴特別有感，從第一次買陸府的房子到現在經過十幾年，陸府同仁就像家人一路相伴；尤其陸府特別為了住戶開辦「尊齡樂活」計畫，專車、專人陪住戶共學共遊，甚至比家人還要親近。

29日下午，優人神鼓表演的曲目「時間之外」，以磅礡澎湃的擊鼓與迴旋入定的舞蹈著稱，表演結合武術、擊鼓、神聖舞蹈，加上鏡面地板及投影技術，呈現和諧完美的視覺、聽覺效果，受到全球近20個國家邀請演出，一致給予極高的評價。台灣場表演是繼2011年之後、睽違8年再現，其中台中場次的票席都早已搶訂一空，也藉著難得一遇的觀賞機會為陸府家族獻上生日大禮。

優人神鼓為陸府三十美學饗宴的壓軸表演，同時，陸府植深館正展出陸府典藏展「後來」，陸府珍藏作品如趙無極、董陽孜、鄭麗雲、照屋勇賢、薛彥麟等國際大師作品首次公開，以及藝術家劉芸怡攝影展「歷史造景」，展覽將持續到2020年1月11日。

(工商 )