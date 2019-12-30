中社觀光花市鬱金香花季30日盛大登場，在荷蘭傳統舞蹈下揭開序幕。（陳淑娥攝）

中社觀光花市鬱金香花季30日盛大登場，許多遊客冒雨賞花別有一番味道。（陳淑娥攝）

中社觀光花市鬱金香花季30日盛大登場，30萬株多達50多項品種將輪番綻放到明年3月中。（陳淑娥攝）

2020台灣燈會將在台中后里登場，中社觀光花市鬱金香花季30日盛大登場，整片鬱金香齊放，不僅讓粉絲大飽眼福，遊客冒雨徜徉在五彩繽紛花海中，紛紛拿起相機與鬱金香同框。業者表示，30萬株、50多項品種將輪番上場，持續到明年3月中，歡迎遊客白天賞花、夜晚看燈會暢遊后里。

中社花市一年一度鬱金香花季，今年已邁入第15年，30日在傳統荷蘭舞蹈下揭開序幕，許多遊客一早魚貫入園，在雨中欣賞嬌貴的鬱金香，別有一番味道。

中社花市業者賴啟文表示，首批登場品種有紫王子、大桃紅、白馬王子、朝代、耶旦夢幻、粉杯、道瓊斯、白非凡、法蘭斯、海盜等十餘品種，五顏六色鬱金香齊放非常漂亮；今年由於天氣暖和，但仍利用低溫冷藏技術衝出數量，而且領先全國，讓遊客搶先一睹鬱金香之美。

賴啟文指出，園區平日以東南亞遊客居多，過年期間每日遊客上萬人，由於2020台灣燈會將在后里盛大登場，將為花市帶來觀光人潮，預估將增加5成，歡迎大家白天到花市欣賞五彩繽紛的花卉、夜晚觀看絢爛奪目的花燈。

中社花市表示，每年從荷蘭進口鬱金香球莖，集數10年花卉種植技術，創造全台低海拔平地鬱金香花展，30萬株多達50多項品種，即日起到3月中旬輪流綻放；此外，園區也種植8公頃的百合花、一串紅、萬壽菊、鼠尾草、玫瑰花、毛地黃、大飛燕等迷人花卉，營造出最值得一遊的夢幻花園。

中社花市指出，除了欣賞鬱金香外，童綜合醫院將於1月12、18丶19等3日，派駐乳房攝影車到中社花市，提供年滿45至69歲婦女或40至44歲二等親以內有乳癌病史婦女，進行每兩年一次篩檢，童綜合呼籲符合免費篩檢婦女，先到乳房攝影車做篩檢，可獲賞鬱金香門票一張及紀念品，為自己的美麗與健康加分。

(中時 )