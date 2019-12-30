資深藝人曹西平，因為兄弟棄養父親，讓他獨自扛起照顧父親的責任，連父親過世時都獨自包辦喪事，近來看到有人辦喪事全家大吵大鬧，讓他感概表示：「有這麼多人辦喪事還能吵成這樣子，有經歷過ㄧ個人辦喪事的感覺嗎」。

曹西平表示看到有人辦喪事，辦到家屬大吵大鬧，讓他感概這些人沒經歷過ㄧ個人辦喪事的心酸，回憶起老父往生時，自己張羅喪事大小細節，當時心情難過到眼淚哭不出來，明明還有其他兄弟卻在做獨子的事，加上太多瑣事要處理導致身心俱疲，即便事隔數年回想起來仍感到傷心，坦言：「這種事情自己經歷過的人才會知道，很難過很痛很傷心，ㄧ個人送曹爸爸的場景ㄧ直在我的腦海裡」，一直到喪禮結束才崩潰大哭。

曹西平臉書全文。（圖／曹西平的粉絲愛團臉書）

對此網友也為曹西平打氣，紛紛留言：「四哥很棒，孝順的人會有好福報的」、「 那是言語無法形容的感受」、「你的故事告訴我們惜福是我們要懂得意義」。

(中時電子報)