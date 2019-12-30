網友留言。（摘自批踢踢網頁）

深綠民調機構今公布最新民調，結果顯示，蔡賴配支持度為52.5%，韓張配為21.9%，韓蔡創下最大差距的30 個百分點。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，國民黨總統候選人韓國瑜的選票很有可能會跌破朱立倫防線，但竟遭韓黑網友狠打臉，要他看看昨天台中大造勢，韓粉的支持度鐵到不行，怎麼可能選票會輸給前新北市長朱立倫。

綜合媒體報導，台灣民意基金會公布總統大選封關民調，蔡賴配支持度為52.5%，韓張配21.9%，宋余配9.5%。韓蔡差距已拉大到30個百分點。對此，游盈隆表示，他從1999年做民調到現在從沒看到差距這麼大的民調，這已創下台灣總統選舉史上的空前差距，他更認為，韓國瑜選票可能會跌破朱立倫防線。

對於「韓可能跌破朱立倫防線」這個結果，網友chirex於批踢踢發文表示，「很難吧？台中昨天那個場合，又下雨又泥濘，還可以塞爆？連我爸那個鋼鐵韓粉雖然他朋友有揪他一起去，他也沒去，說應該是沒啥人啦，怎麼可能會有人？但昨天他守在電視前面看了一晚上。我早上起來他還拉著我看新聞，說你看這個樣子，叫支持度只有14%嗎？可能嗎？可能嗎？超級興奮的」。

該網友更表示，「我看到也覺得很錯愕，怎麼可能下雨還那麼多人？朱立倫當年的造勢場合也沒那麼多人過。難怪今天早上看我的同溫層，催票文、叫青年返鄉投票的文章又爆衝了」。

(中時電子報)