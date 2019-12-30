陳姓男大生花了7200元，上網找人扮演「一日女友」，相約到大安森林公園牽手散步，但他明知當初說明7200元價碼只能牽手，竟然一時「性」起，順手摟了對方的腰，還摸她大腿，遭對方當場拒絕，並報警提告。台北地檢署30日依強制猥褻等罪嫌起訴陳男。

檢警調查，陳男是在今年8月間，透過網路找到出租「一日女友」的業者，約定3小時7200元，雙方相約在北市大安森林公園見面，牽手、散步，結果陳男陷入戀愛氛圍，試圖要摟對方的腰遭拒絕，接著去摸她大腿，也被推開。

女子事發後立即傳訊告訴友人，還在約定3小時間結束後，回報公司並提告，公司強調當初講好的價目表，7200元只能牽手、散步，且女子也表達拒絕之意，檢方因此起訴陳男。

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(中時 )