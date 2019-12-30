國民黨副秘書長張顯耀、蔡正元及新黨提名不分區立委邱毅，今日於國民黨中央黨部召開記者會表示，駐日大使謝長廷出賣卡神楊蕙如，呼籲楊蕙如趕快出面說明並轉作汙點證人自救。

邱毅表示，昨日謝長廷接受媒體專訪提到，一年大概跟楊蕙如見一兩次面。而楊蕙如在11月12號去日本，11月18號回台灣。這段時間有和謝長廷見面。

邱毅指出，當時楊蕙如因為知道要被起訴，所以趕快去日本向謝長廷求救、串供，當時見面時，兩人到底說了什麼，謝長廷應該要出來說清楚。

邱毅說，楊蕙如的藏身處有三個地方，第一個是在台東的老家，第二個是位在台北市忠孝東路五段的易始公司，第三個是新北市中和區景平路的天空之城社區住所。

邱毅指出，楊蕙如過去的老闆是謝長廷，現在的老闆是台日交流協會會長邱義仁，而謝長廷已經出賣楊蕙如，邱義仁也正在考慮要切割了，邱毅呼籲楊蕙如若要自救，就盡快出面轉當汙點證人。

邱毅另表示，韓國瑜上周五的政見發表會提到，白天蔡英文做總統，晚上邱義仁當總統，邱義仁現在掌握金流，與遠航、慶富案都有關，還有掌握網軍，最後是操作奧步，可能與反滲透法有關。

(中時 )