總統府公布2020年春聯與紅包袋，今年春聯為「風調雨順、民富國強」8個大字，並搭配金鼠年紅包袋，預計12月31日起，至1月22日，配合總統府開放活動贈送。

總統府公共事務室主任張文蘭指出，109年總統暨副總統新年賀詞為「風調雨順、民富國強」，「風調雨順」出自《舊唐書》，形容天候穩定、五穀豐收、國人豐衣足食的景象；「民富國強」出現在《吳越春秋》，強調國家強盛來自於人民生活富足。這八個字象徵新的一年百工百業繁榮興盛、國家富庶安康，這不僅是對於新年的祝福，也是期許，更是政府施政努力的方向。

這次擔任總統暨副總統新年賀詞的題詞書法家為陳一郎老師，陳老師常年致力於古帖的鑽研，會通各項書法體，近年也多次幫蔡總統署名的春聯揮毫。

張文蘭表示，本次紅包袋樣式為臺灣新生代設計師王胤卓先生所設計，透過紅包袋上方咬著元寶的金鼠、綿延不絕的金線與錢幣組成2020圖像，意涵財富綿延不絕，經濟蓬勃發展；大小錢幣相互襯托，除了讓構圖更加活潑外，下方的較大的錢幣同時象徵國家根基穩固，人民安居樂業。

總統暨副總統鼠年春聯及紅包袋將自12月31日起至1月22日止配合總統府開放參觀活動發送，除元旦假日開放參觀時間自上午9時至下午4時；每週一至週五平日開放參觀時段為上午9時至11時30分。未能前來總統府索取春聯、紅包袋的民眾，可就近到行政院中部、雲嘉南區、南部、東部及金馬聯合服務中心洽取，數量有限，送完為止，有興趣索取的民眾請把握機會。

(工商 )