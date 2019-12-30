高雄經發局長伏和中30日表示，高雄明年除了將舉辦ICCA年會、以及全球港灣城市論壇，帶動高雄會展產業之外，產業園區的需求也相當強烈，和發園區「產一」用地已全數完售，仁武園區也在今年完成報編，招商說明會吸引上百家廠商業者出席交流，近8成廠商表達進駐意願，顯示各界看好高雄發展遠景，持續投資高雄。

高雄市政府經發局和勞工局30日聯手舉辦年終成果發表，高雄經發局提出今年6大亮點成果、以及2項明年施政願景，高雄經發局長伏和中表示，韓國瑜市長上任以來，高市府施政的核心理念之一，就是全力「拚經濟」，各界投資高雄也相當熱絡，今年重大民間投資金額累計達2,161億元，較去年成長1.9倍。

他說，企業對高雄的產業園區需求強烈，和發園區「產一」用地已經全數完售，仁武園區也在今年完成報編，經發局舉辦的招商說明會，吸引上百家廠商業者出席交流，近8成廠商表達進駐意願，顯示各界看好高雄發展遠景，持續投資高雄。

伏和中指出，隨著數位內容產業發展，今年有12家體感科技廠商落地投資，創造38.3億元產值，並補助研發36案、2.11億元，給予廠商最實質的幫助，此外，經發局首度舉辦全台灣首次的「高雄體感嘉年華」盛會，是全台唯一結合體感科技，橫跨藝術、音樂、美食、花藝與露天市集的活動，除了讓民眾有感外，也展現產業深厚實力和創新能量。

他說，以AI、IoT、Blockchain、FinTech等為主軸的高雄智慧科技創新園區KO-IN智高點 也在今年啟用，同時協助新創、既有產業對接，進駐率已達8成，估計可衍生創造134個就業機會、2.6億元營業額、以及1.6億元投資額。

伏和中指出，高雄的國際會議及展覽舉辦場次，持續上升，今年辦理國際會議107場、展覽59場，都是5年來的最高，明年將在高雄舉辦兩的大國際會議，包括ICCA年會、以及全球港灣城市論壇，來自全球各地的出席規模，都超過千人，可望再為高雄會展產業，帶來一波動能。

(工商 )