勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（30）日發布《邁向開放金融 打造穩定安全的資料共享環境》報告指出，金融資料開放不僅激發產業創新，更增加跨業合作或重組生態圈的機會，不過，網路安全與隱私保護風險亦隨之提升。

勤業眾信提醒，網路安全與隱私保護已是開放銀行與開放金融商業模式的重要關鍵，面對資料開放所帶來的網路安全與隱私保護風險。

勤業眾信聯合會計師事務所銀行與資本市場產業負責人陳盈州指出，今年財金資訊股份有限公司所打造的金融開放API平台啟用是台灣開放金融的重要里程碑，在金融數據安全共享下，金融業者與科技新創業者在相互激盪與合作下，共同為消費者提供結合生活場景的創新、多元的金融服務，正式接軌國際。

勤業眾信聯合會計師事務所風險諮詢服務副總經理林彥良表示，共享資料固然有其價值，但維護資料的隱私與機密性也是金融機構必須承擔的重要責任。

(工商 )