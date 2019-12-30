根據櫃買中心統計，本周有秀育(6737)、穩得(6761)及冠亞(6758)三家公司登錄興櫃。

秀育及穩得均在12月30日興櫃掛牌，輔導券商分別為：永豐金、中國信託、富邦；永豐金、凱基、國泰。冠亞將在1月2日興櫃掛牌，輔導券商為富邦及日盛。

此外，統計至上周五為止，上櫃家數共775家，今年度累計上櫃掛牌公司有20家，櫃買中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數4家有捷流閥業(4580)、映興(3597)、山富旅(2743)、應廣(6716)等4家，待審議有翔宇(6539)、康聯生醫(6665)、東典光電(6588)、三竹(8284)、昇佳(6732)等5家。

至上周五為止，已興櫃股票有246家，今年度累計興櫃掛牌公司45家，目前已受理尚未櫃檯買賣家數有秀育、穩得、冠亞、華懋、平和環保(6771)、建德(6606)、天擎(6708)等7家。目前登錄創櫃板家數有89家，累計登錄創櫃板家數有161家，今年度累計輔導家數有28家。

(時報資訊)