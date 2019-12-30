2020年即將來到，台股2019年最後兩個交易日就在本周。回顧今年以來資金流向，根據彭博統計，吸金王由印度拿下，2019年至今吸金143.7億美元，上周吸金3.3億美元，連續三周吸金。其次為台灣，今年以來吸金98.3億美元，上周吸金3.2億美元，資金由流出轉為流入。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，由於外資上周逢聖誕假期，除自營商外，交易相對清淡，後市可待外資收假後觀察。展望2020年，基於多數上市櫃公司看旺上半年業績動能，指數還有再創新高的可能。選股議題上，鎖定5G、記憶體、iPhone等議題，同時看好汽車零組件與設備相關。

周俊宏表示，農曆年前沒有重要的總經議題，加上進入財報空窗期，盤勢相對樂觀。此外，而iPhone宣布將推出平價版手機，有助於推升買氣與訂單數量，預期第一季淡季不淡，業績成長股以及產業題材性高的族群將扮演主流。

在亞洲其他國家部分，中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示，亞太地區11月製造業PMI多數呈現增長，對於2020年的經濟展望為溫和復甦，成長可期。此外，多數亞洲國家目前本益比評價偏低，在經濟回升下，將可帶動外資資金回補，有利股市表現，相對看好澳洲、香港與菲律賓。另外，南韓出口回溫，可望帶動2020年經濟成長回到2.2%水準，KOSPI指數有繼續表現空間。至於中國部份，陳彥羽表示，目前關注5G帶來電子新產品應用，如5G手機、智能家居、無線充電與網路安全升級等。

(時報資訊)