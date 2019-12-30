工業電腦廠廣積旗下博弈設備廠廣錠（6441）攜手美國普威及日本村田，結合三方優勢搶攻儲能商機，可望帶動明年營運谷底回升。今日股價開高後放量勁揚，一度攻上漲停價53.2元，創去年9月底以來15個月新高，盤中維持逾7.5％漲幅，領漲工業電腦族群。

廣錠因今年營運動能疲弱，股價10月底下探33.2元、創上櫃新低，較年初高點下跌27.83％，隨後觸底震盪上攻，以今日高點53.2元計算，股價2個多月來已暴衝逾6成。不過，三大法人近期買賣超調節互見，近2周合計小幅賣超5張。

廣錠因近2年因新賭場建置較少，全球博弈需求偏緩，今年營運在續處專案空窗期下表現疲弱，2019年1～11月自結合併營收5.62億元，年減44.7％，為歷年新低。前三季稅後淨利355.8萬元，年減92.26％，每股盈餘0.12元，亦雙創同期低點。

不過，廣錠仍持續布局爭取未來可能商機，並積極開拓非博弈產品的利基型市場商機，先前已打入電動車生態鏈，協助充電站建置。此次則宣布攜手普威及村田搶攻儲能商機，目標成為儲能市場中的領導廠商。

為因應未來產能需求，廣錠4月斥資4.5億元買下同業事欣科中壢廠房，6月完成交易、8月交屋，並積極布署儲能系統及博弈產線。因應營運自用需求，日前再公告擬斥資2.25億元購置汐止土地及建物，作為新營運總部使用，盼藉此降低租金支出、降低營運費用。

普威儲能系統的電芯供應及生產組裝，原先均交由中國大陸廠商負責，惟受中美貿易戰衝擊及資安問題考量，決定攜手廣錠將產線遷往台灣，並因此與村田展開新合作契機。董座廖良彬表示，儲能系統產線預計首季底量產出貨，由於訂單能見度高，可望帶動營運谷底回升。

(時報資訊)