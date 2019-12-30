民進黨12月31日力拚通過《反滲透法》，引起各界反彈。名作家苦苓也認為，擔心反滲透法是有道理的，不應該盲目支持，並列出「12個擔心」。

苦苓在臉書表示，擔心《反滲透法》沒有錯，擔心是應該的，不能因為支持蔡英文、支持民進黨、愛護台灣就盲目支持《反滲透法》。對於《反滲透法》，究竟大家在擔心什麼，苦苓也整理出12點質疑，並一一解釋。

以下為苦苓臉書全文：

1.台灣有這麼危險嗎？需要立一個這麼多爭議的法案嗎？

2.我們有國安五法，也已經抓到了幾個共諜，為什麼還需要新的反滲透法？

3.沒有經過充分討論、如此倉促的提出法案，這樣好嗎？

4.反滲透法一下子就「逕付二讀」，會不會違背程序正義呀？

5.反滲透法會不會箝制言論自由、讓台灣回到戒嚴時代呀？

6.沒有先訂定施行細則就立母法，這樣子對嗎？

7.宋楚瑜見了習近平，回來後跟蔡英文遊說了幾句，是不是就有可能違反反滲透法？

8.我在中國生活，不可避免會拿到中國的錢，那我不就注定要違法了嗎？

9.我可能根本不知道我有拿到中國的錢，我要怎麼證明自己清白呀？

10.只要我有嫌疑，誰都可以罰我錢、送我去坐牢，好可怕…

11.萬一我被指控了，都沒有任何救濟的方法，我就死定了…

12.為什麼不能等到下一屆立委上任，用新的民意來立這條法呢？到底在急什麼？

大概就是這12個擔心吧？不用著急，聽我一個一個說分明：

1.主張武力統一台灣的人在選立委，自稱共產黨的人在監督選舉，你說台灣危不危險？羅賢哲共諜案之後，我們修了國家機密保護法；周弘旭共諜案之後，修了兩岸人民關係條例；吳斯懷赴中後，也修了兩岸人民關係條例，可以扣退休俸，所以沒有退將敢再去了⋯我們不能每次都等到出事再修法，我們要先立法防範未然。

2.沒有錯，沒有反滲透法，羅文山共諜被判刑兩年半，周泓旭被判刑一年兩個月，對於嚴重危害國家的人，你覺得判這樣就夠了嗎？你知道共諜退將刑滿出獄之後，還是照領一個月10幾萬的退俸、接受全體台灣納稅人的供養嗎？你吞得下嗎？

3.反滲透法的原名，叫做中共代理人法，今年五月就提出來了，是國民黨始終不肯討論——事實上，對於國安五法的修訂，國民黨通通都反對。法案在立法院已經超過半年多了，一點也不倉促。

4.法案可不可以逕付二讀？趙少康張立委的時候，就用力把「工程受益費徴收條例」逕付二讀，說是為了快速生效，請問工程受益費比較緊急、還是台灣被滲透比較緊急？何況二讀時還是可以提出異議，哪裡不對了？

5.反滲透法沒有禁止任何言論，只有針對「主張採取非和平手段危害我國主權的政府及團體」，曾銘宗說「主張」是言論自由，請問我主張找人殺你全家是言論自由嗎？主張武力殺害台灣同胞是言論自由嗎？完全是在鬼扯。

6.所有法律的施行細則， 都要等法律在立法院通過之後，才能由行政機關訂定施行細則，怎麼還沒有媽媽、就吵著要孩子搶先生出來呢？有冇搞錯？

7.宋楚瑜見了習近平，回來跟蔡英文說幾句「兩岸關係不要搞得太僵」就違法了嗎？並不是。

根據遊說法，遊說過程必須先向被遊說者的主管機關申請（如果要遊說蔡英文就要向總統府申請），然後進行遊說，還要申報財務收支，最後登記停止遊說——這樣才符合法律上的遊說，你那樣閑聊幾句根本不叫做遊說。

而且遊說法第六條本來就禁止外國人或團體自己進行遊說，現在只加上禁止替中共來遊說有什麼不對？宋主席你想太多了。

8.你拿中國的錢一點關係也沒有，告訴你：我的書在人民文學出版社出版，我也在拿中國的版稅，只要你不在台灣犯法，就一點事情也沒有好嗎？根本不用害怕。

9.你不小心拿到中國的錢也沒關係，除非檢察官能證明你事先知道拿的是中國的錢、而且還來台灣犯了法，否則誰也不能拿你怎麼樣，你根本不需要替自己舉證好嗎？

10.沒有人能罰你錢、送你去坐牢！別忘了我們是一個法治國家，既然是法律就要根據司法的調查和審判，除了國民黨的戒嚴時代，有任何台灣人沒有經過律程序，就被罰錢或者判刑嗎？不要再自己嚇自己了！

11.指控你有什麼用？檢察官不起訴、法官不判刑，你就一點事也沒有。就算真的判刑了，也可以上訴、再上訴，直到三審定讞為止。跟你說沒有救濟手段的人，是幫著中共一起在騙你。

12.為什麼要在選舉前通過？就是要用這個對抗中國、保護台灣的法案，讓人民看清楚：誰是站在台灣這一邊的、誰又是拼命替中共護航的， 讓大家不要投錯選票。

(中時電子報)