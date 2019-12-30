蘋果(Apple Inc.)在聖誕後再度向台灣果粉送禮啦！今(30)日悄悄透過官網提供宣布兩項新品開放預購的消息，分別是 AirPods Pro 以及 16 吋 MacBook Pro。不同於 AirPods Pro 的火爆，目前 16 吋 MacBook Pro 的預購情況比較和平，今日在官網下訂預計 2020 年 1 月 3 日就能貨送到府，跨完年後就能透過更強大的 MacBook Pro 展現更強大的工作狀態。

蘋果在 11 月中旬透過更新官網，正式發表了全新的 16 吋 MacBook Pro。新品的 Retina 螢幕具備 3072x1920 解析度及226 ppi 像素密度，亮度達到 500 尼特亮度Ｍ，支援P3 廣色域；改搭全新的巧控鍵盤，採用更精進的剪刀式結構，提供 1 公釐鍵程及穩定的按鍵手感，以及 Apple 設計的橡膠圓點，讓按鍵能靈敏回應。全新巧控鍵盤還配備實體的 Escape 鍵和以倒 T 形排列的方向鍵，以及觸控列和 Touch ID。

16 吋 MacBook Pro可以選配最新的 6 核心或8 核心的英特爾第 9 代處理器，繪圖處理方面則配備全新的 AMD Radeon Pro 5000M 系列繪圖處理器；為運行強大效能，16吋MacBook Pro配備 100 瓦特小時電池，無線上網或以 Apple TV app 影片播放時間最長可達 11 小時，整體的散熱效率較過往大幅提升。SSD 儲存裝置的標準配置加倍增至 512GB 與 1TB SSD，此外更為有需求的使用者，首次推出驚人的 8TB 儲存裝置訂製選項。

16吋MacBook Pro目前已經公佈價格，從NT$77900起跳（依照搭配的SSD/RAM還有CPU等，價格會再有所變動）。新機將搭配最新的macOS 系統，可搭配執行iPadOS的iPad做為第二螢幕，放大生產力。現在亦可在官網開放預購，成為你的新一代工作利器。

(中時電子報)