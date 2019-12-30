郭金堡表示 只要身體健康允許，仍將盡一己之力，繼續關心及推動地方教育與公益事務。（李金生攝）

「金門女婿」郭金堡去年競選縣議員失利，今（30）日他偕老家在山西村的妻子李念珣將政治獻金賸餘款10萬4877元全部捐給金門家扶中心，做為扶幼館建館專款之用，愛心善舉在寒冬送出一股暖流。

郭金堡表示，他與妻子相識後，就深深愛上金門這塊土地，對地方教育、文化和公益事務尤其關心，因此將競選縣議員的〈政治獻金專戶〉內賸餘款全捐出去，分送教育、公益及慈善機構團體。

郭金堡說，他曾擔任正義國小、開瑄國小、柏村國小、金城國中及金門高中等校顧問，因此各校皆捐贈一萬元，另外他的岳母意外身故時，曾受到台中縣救難協會的協助，基於感恩懷德的心情，也捐贈給該協會5萬元，做為推展救難工作之用，剩餘的10萬4877元則全數捐給金門家扶中心，做為扶幼館的建館專款。

金門家扶中心主任李桂平感謝他們夫婦2人繼上次捐出議員選舉的候選人票數補助款，給家扶中心和充實公益童書館的書籍設備後，此次又捐出政治獻金賸餘款，嘉惠台金兩地公益和弱勢團體，這也是中心最近5年以來，受贈的第1筆政治獻金賸餘款。

郭金堡因個人健康因素，停止經營甚久且獲好評的風獅爺童書館，讓家長們十分惋惜。但他承諾只要身體健康允許，仍將盡一己之力，繼續關心及推動地方教育與公益事務。

(中時 )