2010年，洋基球迷慶祝A-Rod敲出第600轟。（美聯社資料照）

2010-19的十年要結束了，大聯盟官網回顧這段期間的51931支全壘打，紐約洋基最重大的是昔日招牌球星羅瑞格茲(Alex Rodriguez)的第600轟！這轟產出於2010年8月4日，A-Rod是史上最年輕達標600轟的球員(35歲零八天)。

A-Rod數年後爆發禁藥風波，被球團要求提前退休，最後停在696轟。由於洋基還需支付他剩餘的薪資，讓他成為年薪兩千多萬美元的史上最貴球團顧問。不過他的第600轟仍被視為洋基隊史的重大時刻，甚至是十年最具意義的一轟。畢竟洋基這十年沒有打過世界大賽，僅有的就是這種個人紀錄了。

2016年8月12日A-Rod退休的隔日，洋基誕生了另一位新英雄：「法官」賈吉(Aaron Judge)生涯首次站上大聯盟的首次打擊，就揮出了446呎的巨無霸全壘打，象徵著指標球星的世代交替。大家都有預感，這位體格宛如鐵塔的年輕人將是引領洋基未來十年的核心人物。

值得一提的是「鐵爺」塔謝拉(Mark Teixeira)在2016年9月28日對紅襪敲出滿貫全壘打。他轟完的幾天後就退休，這可說是最瀟灑的謝幕方式了。

(中時電子報)