陸美貿易戰不確定性持續，資誠聯合會計師事務所發表「2020 IPO市場趨勢暨全球經濟展望」指出，2020年全球經濟將走向「慢球化」，對全球供應鏈和全球經濟整合帶來挑戰，世界工廠的分工邏輯逐漸消失，取而代之的是分散式製造、短鏈供應和區域生產。在「後陸美貿易戰」的短鏈時代，2020年對台灣來說是「向上轉折」的關鍵年，

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長梁華玲表示，根據PwC Global Economy Watch 2020最新預測，2020年全球GDP成長率預估為3.2％，將繼續保持溫和的步伐，各主要經濟體的經濟成長動力，主要來自寬鬆的貨幣政策以及家庭消費，而不是淨出口和投資。

但2020年將是「慢球化」(slowbalisation)的一年，由於貿易緊張局勢未解，全球經濟整合和貿易量雖有成長，但速度緩慢。「慢球化」將持續對全球供應鏈和全球經濟整合帶來挑戰，世界工廠的分工邏輯逐漸消失，取而代之的是分散式製造、短鏈供應和區域生產。

亞太企業也預期，跨國貿易活動未來將面臨更大挑戰。根據《2019 APEC企業領袖調查報告》，亞太企業領袖在2019年進行跨境商業活動時，遇到的障礙比預期更多，且預計在2020年也會遭遇類似阻礙，26％的亞太企業領袖預期進行跨境服務的挑戰將增加；24％認為，數據的跨境流動將在2020年面臨更大的挑戰。

資誠聯合會計師事務所審計服務市場發展長林一帆分析， 2019年可說是大趨勢的終結，陸美貿易戰成為過去式，貿易戰帶來的不確定性可望逐漸散去。在「後陸美貿易戰」的短鏈時代，2020年對台灣來說是「向上轉折」的關鍵年，台灣成為貿易戰火下台商移轉產能的首選，在1月台灣總統大選後，政策不確定性也將降低，台灣政經環境將進入下一個局勢。

(中時 )