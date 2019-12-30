朱立倫今上午到土城三峽陪同第十選區立委候選人林金結車隊掃街。（許哲瑗攝）

朱立倫說，最後階段務必一起努力，希望能團結大家的選票，集中選票讓林金結勝選。（許哲瑗攝）

不少人送上暖暖包、熱咖啡預祝高票當選。（許哲瑗攝）

選戰最後關頭，前新北市長朱立倫今上午到土城三峽陪同第十選區立委候選人林金結車隊掃街，儘管天氣陰雨綿綿，仍不減支持者熱情，不少人送上暖暖包、熱咖啡預祝高票當選，全力為選戰倒數衝刺。由於土城三峽選情膠著，朱立倫呼籲，土城三峽經過他與侯友宜多年努力，是國民黨非常有勝算的一區，最後關頭藍營務必團結，集中選票讓林金結勝選。

朱立倫說，土城三峽選情對國民黨來說算是非常穩、可以贏的一個選區，這次卻面臨藍營分裂疑慮，這也是他與侯友宜在最後關頭，一定要搶救林金結的原因。「最後階段務必一起努力，希望能團結大家的選票，集中選票讓林金結勝選」。

林金結則說，選舉最後10幾天，地方假消息、假新聞、抹黑傳聞不斷，土城三峽目前確非常緊繃，民調雖然領先民進黨對手吳琪銘，但差距不大，一有任何風吹草動就很有可能反轉選情，所以他特別公開呼籲，選舉應該回歸講政見的本質，而不是藉由抹黑、謾罵、詆毀對手做為選舉的訴求。

(中時 )