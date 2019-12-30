Bron gets assist number 9,000



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(via @NBA)pic.twitter.com/KVmSuqNWM7 — Bleacher Report (@BleacherReport) December 30, 2019

即將度過35歲生日的「小皇帝」詹姆斯，30日主場面對「歐洲金童」東契奇領軍的獨行俠，除了完成生涯第9000次助攻，更拿13分、13助攻及6籃板，幫助湖人108比95輕取獨行俠，也讓整場比賽坐在貴賓席的「小飛俠」布萊恩笑開懷！

首節還剩4分34秒，詹姆斯利用「四分衛」式長傳給安東尼戴維斯灌籃得分，這是詹皇生涯第9000次助攻，也讓他成為史上第9位生涯助攻達9000次球員，湖人順勢擴大領先到兩位數以上，打完上半場，湖人暫時取得54比43領先。

湖人下半場始終保持10分以上領先，打到最後4分39秒，獨行俠五上五下，把所有主力全都換上做出最後一搏，可惜湖人也讓詹姆斯、安東尼戴維斯兩人繼續留在場上聯手，就是不給獨行俠任何反撲機會，最後77秒雙方就都換下主力。

「一眉哥」安東尼戴維斯攻下全場最高23分，外加9籃板、4助攻、2抄截，波普19分，霍華15分，有點難堪的是，前役狂掃24分的庫茲馬，竟然投7中0、得分掛蛋；獨行俠則以東契奇19分、7助攻與4籃板表現較佳，但他也發生6失誤。

布萊恩整場比賽都坐在場邊貴賓席跟女兒一起看球。(美聯社)

(中時 )