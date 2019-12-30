新竹市警局此次新購巡邏車6輛、偵防車1輛等7輛警用汽車，典禮結束新車啟用，隨即投入維護治安、交通工作行列。（新竹市警局提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市警察局30日在市府廣場舉行「2019年新購警用車輛交車啟用典禮」，由副市長沈慧虹代表主持和進行校閱，此次新購巡邏車6輛、偵防車1輛等7輛警用汽車，典禮結束新車啟用，隨即投入維護治安、交通工作行列，提升打擊犯罪、服務民眾效能。

沈慧虹表示，感謝所有警察同仁的努力，為新竹市的治安、幸福無私的付出，她說，自從市長林智堅上任之後，十分重視基層同仁的權益，推動「挺警123政策」，包括一顧健康、二添裝備、三補人力，全方位的照顧警察同仁。

添購裝備方面，2015至2020年間，市府跟民間合作投入9457萬，汰換了81輛警用汽車，與377輛警用機車，明年度更編列3528萬購買警用汽機車，創下近10年來的新高。

沈慧虹也慰勉警察同仁治安工作，永遠沒有最好，只有更好，市府會是各位警察同仁最堅強的後盾，大家一起繼續努力。

警察局長鄧學鑫則表示，此次新購巡邏車及偵防車，將做為轄區派出所、偵查隊、保安隊及交通隊，偵辦刑案、處理交通事故、服務民眾之用，相信能在治安、交通維護上如虎添翼、增加執勤機動性、迅速嚇阻犯罪、保障民眾安全、維護社會治安。

(中時 )