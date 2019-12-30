針對外界再度質疑蔡英文總統博士論文、學位及升等著作等文件資料，教育部表示，已查證蔡總統學位與升等論文屬實，她的學位及升等論文之公文，可於機關檔案目錄查詢網上查到。

教育部強調，已於7月19日發布「教育部回應有關蔡總統任教大學資格審定議題」新聞稿對外說明，蔡總統博士學位論文及升等著作，經教育部審慎查證確認無誤，且均可透過國家圖書館、大學圖書館所建立之學術資源檢索系統等查悉。

教育部指出， 蔡總統副教授資格審定係由政大以73年12月8日（73）政人字第3057號函報部審查，經教育部74年10月28日由部長李煥主持之「學術審議委員會第16屆常務委員會第16次會議」決定審議通過，並在75年1月15日台(75)審字第01922號函核發教師審查結果予政大，這份檔案可於檔案管理局之機關檔案目錄查詢網系統中查得。

教育部表示，教師資格審定資料係依規定必須保密且涉及送審教師個人資料，不管是過去幾十年來所保存幾十萬件，或近三年每年平均受理5515件之教師資格審定案件，其審查資料、會議紀錄及處理相關陳情檢舉等類此文書，向依行政院發布之《文書處理手冊》中「一般公務機密」方式密件處理。

(中時 )