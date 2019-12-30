蘇花改全線通車在即，可望帶動東部地區新一波的觀光交通熱潮。全家(5903)便利商店看好商機，於今年搶下國道蘇澳服務區6年的經營權，並在今天開幕，預估每年將服務往來宜花的居民與觀光客達百萬人次，並為當地創造近百個就業機會。

「全家」將服務區內的設計處處巧妙融合宜蘭在地特色，更獨家導入多家宜、花、東知名伴手禮品牌首度進駐服務區，設有頭等艙等級的駕駛人休息室，內部整體投資達6000萬元。而服務區建築外觀為一艘大船入港造型，要成為來訪東台灣非打卡不可的旅遊熱點。

「全家」董事長葉榮廷表示，國道蘇澳服務區為「全家」所經營的第三個國道服務區，也是繼今年取得台鐵30個據點經營權後，再次積極搶攻鐵道國道經濟。國道蘇澳服務區正式啟用後，預計每年可服務百萬名旅客，也將帶動「全家」整體國道商場業績再成長3成。

在加入國道蘇澳服務區商場後，「全家」目前所經營的商場達24個，遍佈全台各地，包含校園、國道服務區、捷運、廠辦、商辦、醫療院所等各種類別。今年整體商場年營業額可達20億、服務人次破2500萬。

「全家」近年積極布局交通幹道型的據點，搶攻高人流的交通中繼商機，前後進駐了北捷中山站商場、台鐵新烏日商場、三義車亭休息站、國道新營服務區、國道石碇服務區，並於今年5月一舉拿下台鐵25站、30店的標案而受到矚目，此次於蘇花改通車前，再度攻下第三個國道服務區的商場經營權，開拓台灣東部國道服務區的處女之地。

(時報資訊)