國民黨副秘書長張顯耀今日於國民黨中央黨部召開記者會指出，遠航負責人張綱維背後有綠營高層支持，所以才能用爛尾樓和假的營運計畫書向合庫貸款22億，掏空遠航。

張顯耀表示，張綱維自12月12日寫遺書失蹤，至今已三個多禮拜，但交通部民航局還是不查清楚，給國人交代。過去幾年，遠航成為張綱維的借貸工具，還被掏空。而提供借貸的合庫沒有盡監督之責，民航局也沒有進一步管理，金管會更是毫無作為。

張顯耀說，自107年起，民航局檢查了30幾次，發現遠航沒有營運能力。而張剛維拿待出售的房地，進行質押，借到的錢當作遠航的營運收入。

張顯耀指出，張綱維把遠航當作貸款的工具，目的是解套過去投資了29億，位在淡水八卦山的爛尾樓。張綱維在2016年，以爛尾樓作擔保品，再加上拿假的營運計畫書，向合庫貸到22億。

張顯耀表示，包庇張綱維的人士，包括第一銀行董事長廖燦昌、金管會主委顧立雄、交通部前後任部長賀陳旦、吳宏謀、新系林錫耀。以上相關情事，當時的金管會主委李瑞倉置之不理，現任金管會主委顧立雄知情但不作為。

(中時 )