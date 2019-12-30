52歲錢莊大亨施正雄在自家開地下錢莊放高利貸，因懷疑江姓等3名員工做假帳「黑吃黑」，6月中旬約3人到家中談判反遭刺死，3人隨即把屍 體運到江嫌宜蘭壯圍老家潑油焚屍後，埋在菜園裡。警方獲報後，花了近2個月偵辦後收網逮人，並宜蘭挖出部分骨駭，並依殺人罪嫌偵辦。

52歲錢莊大亨施正雄在自家開地下錢莊放高利貸，因懷疑江姓等3名員工做假帳「黑吃黑」，6月中旬約3人到家中談判反遭刺死，3人隨即把屍 體運到江嫌宜蘭壯圍老家潑油焚屍後，埋在菜園裡。警方獲報後，花了近2個月偵辦後收網逮人，並宜蘭挖出部分骨駭，並依殺人罪嫌偵辦。

據了解，施男獨自住在泰山區某民宅，並在住家開設地下錢莊，從 事高利貸，而27歲江昶濬、28歲唐世豪以及40歲陳天賜3人則為施男員工，負責放貸、收錢。今年初，施男發現公司帳務出現短差，金額高達上百萬元，懷疑3人聯手做假帳。

今年6月16日，施男找3人回到公司，劈頭就質問是否挪移公司款項，一 開始3人矢口否認，雙方爆發激烈爭執，眼看事跡敗露，3人居然拿出 預藏的水果刀，猛力刺向施男，造成失血過多死亡，接著3人連夜將 屍體載回江嫌宜蘭壯圍老家，在菜園中潑汽油焚屍滅跡。

數天後，家屬發現無法連絡到施男，7月11日向林口警分局報案協尋失蹤人口，但之後從錢莊同業得知，施男與3名員工疑有金錢糾紛 ，擔心施男安危，7月16日改向警方提起妨害自由告訴，並在臉書中 向網友求助尋人。

警方成立專案小組後，先至施男住處附近調閱監視器畫面，入屋勘驗後，發現疑有打鬥跡象及血跡反應，經調閱施男通聯紀錄，發現施男曾打電話叫3人來到住處，自此杳無音訊，因此懷疑3人涉有重嫌。

檢警蒐證齊全後，4日兵分兩路到桃園市龜山及新北市新莊逮捕3嫌到案，訊後也成功突破3人心防，終坦承殺害施男並棄屍。警方將3名嫌犯帶到焚屍地點開挖，找到部分骨骸及灰燼，但無法確認是施男遺骨，將送往鑑定比對，並清查有無其他共犯。

據江嫌阿公說，孫子2個月前的深夜曾突然回來烤肉，他開門查看 後，又回到房內睡覺，「完全不知道發生什麼事」。附近鄰居則說，有時候都會到菜園附近走動，沒想到竟是焚屍地點，直呼「真是毛毛的！」

(中時電子報)