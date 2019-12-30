立委江永昌卻有別於一般傳統造勢，28、29日連兩天舉辦「氣墊親子趣，江來有活力」。（江永昌服務處提供／葉書宏新北傳真）

選前黃金周，各候選人卯足全力拚勝選。立委江永昌卻有別於一般傳統造勢，28、29日連兩天舉辦「氣墊親子趣，江來有活力」，讓人不禁好奇原因，立委江永昌說，選舉政治煙硝味瀰漫，希望親子活動降低政治味，讓父母小孩同樂，現場只有嬉鬧笑聲，沒有激情凍蒜聲，最後每個人都大汗淋漓並帶著滿足的笑容離開，這樣的活動別具意義。

江永昌說，現代科技越來越發達，不管是大人還是小孩都人手一(手)機，白天上班上課，晚上回家就在玩手機、電腦跟看電視，甚至出現科技冷漠，所以趁著假日邀來全台最大的運動氣墊，舉辦「氣墊親子趣，江來有活力」，不同以往只有小孩能玩的氣墊，在規劃時將氣墊設計成大人小孩能一起同樂，且加入體能元素提升挑戰難度，透過爬、滑、鑽、跳等動作，讓父母協助孩子過關，運動流汗更健康，於互動間使關係更緊密。

江永昌表示，孩子是國家的未來，盼藉由舉辦親子活動，呼籲社會大眾多加關心孩子身心靈，不是只注重學業成績，而我也舉辦一系列活動，如：大型運動氣墊、劇團表演、動力沙、手工皂班、咖啡班，並於活動中設計關卡，讓親子共同參與合作，建立良好親子關係。活動結束也會送「文昌包」給小孩，裡面有永昌特製的鉛筆及小英總統的橡皮擦，希望大家課業順利，平安成長，也會贈送大人「永昌清潔包」，裡面有科技海綿及酵素水管清潔錠，因為適逢過年，家家戶戶大掃除，讓大家整理內外更輕鬆順手。

江永昌表示，這場是再追加舉辦，因為過去中和並未有如此大型的氣墊活動，不確定是否歡迎，結果第一場熱烈迴響人潮爆滿，活動結束後，家長們不斷打電話來服務處要求再加開場次，所以舉辦第二場，讓引頸期盼的大朋友小朋友都能來參加。另外立委江永昌指出，台灣少子化及高齡化影響，人口逐年減少，這是嚴重的國安問題，要加強政策設法解決，未來會持續推動加薪減稅，讓年輕人敢生敢養國家一起養，以及長照2.0再升級，照顧每一個人。

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