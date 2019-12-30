新竹市時代力量立委候選人高鈺婷，30日到新竹地檢署具狀告發民進黨立委候選人鄭宏輝在新竹市溪橋段自辦農地重劃，疑用灌人頭方式取得重劃主導權，涉犯刑法使公務人員登載不實罪。鄭宏輝下午將到地檢置按鈴申告高鈺婷和國民黨鄭正鈐違反選罷法和加重毀謗。

高鈺婷指查閱司法院判決查詢系統發現，新竹地院判決溪橋段自辦農土地重劃狀告不願意加入農地重劃農民，拆屋還地案件，在2007和2008年7月間同一日內，有「大量人士」登記為土地所有權人的不合情形，多數僅取得2或3.5平方公尺狹小面積，規避成立重劃會時要求所有權人比例。

高鈺婷指市政府核准成立重劃會後，土地於短期內賣予重劃會許姓理事長和鄭宏輝等特定人，已有人頭充數取得重劃主導權之嫌，認為鄭宏輝疑涉刑法使公務人員登載不實罪，若「大量人士」對持有溪橋段土地毫不知情，更有偽造文書的嫌疑。

鄭宏輝表示，國民黨與時代力量連續兩次開記者會抹黑他，還在臉書上爭先恐後貼出同1套不實內容，「藍黃」聯手攻擊他，他質疑國民黨與時代力量站在一起了。

鄭宏輝再次重申，他從政以來絕不做違法之事，一切作為都經得起社會檢驗，時力公布的內容都已是10幾年前的舊案，若有違法早已被檢調調查，但怎麼一遇到選舉，就被認為是非法或炒地？按此邏輯，難道黃國昌的小孩取得宜蘭的地，也是炒地、人頭？是否也該出來說清楚？

鄭宏輝說，該重畫區是他的出生地，整個村莊幾乎都他的親戚或姻親，重畫時參與人有他本人與親友是再正常不過的事。

他也嚴正敬告時力，切勿再用抹黑，大打烏賊戰的方式來進行選舉操作，他無法坐視鄉親與自己的名譽受到無端抹黑，因此決定對高鈺婷提出違反選罷法及加重毀謗告訴。

(中時 )