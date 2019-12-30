蔡英文競選連任辦公室提供

選舉進入最後階段，蔡英文總統連任辦公室今天宣布，明年1月2日起，蔡英文、賴清德將與全體民進黨立委候選人，分別駐守在全台各地街頭，與民眾面對面，並在全台各地舉辦20場選前造勢活動，邀請全國各地民眾到場聲援，把聲量化做選票，讓明年1月11日能夠票票入匭。

蔡辦今天上午由發言人莊瑞雄、不分區立委候選人林楚茵召開「選前造勢暨全國同步站路口拜票宣布記者會」。莊瑞雄表示，小英總統主打三年有成政績，同時也提醒選民這三年除了執政團隊的行政效率，也由於民進黨立委在國會的過半席次，在法案推動與改革上不遺餘力，讓人民更有感。

他說，透過這次「台灣要贏，全台站出來！」全台同步站路口拜票活動的串聯，展現民進黨團結氣勢，形成執政與立法團隊並肩作戰的態勢，面對社會對國民黨不分區名單的質疑，民進黨更要努力，爭取國會更多的席次，為台灣人民守護主權，捍衛國防、以及民主自由的重要價值。

莊瑞雄強調，蔡英文總統的第二個任期需要各地選民站出來，用選票告訴大家台灣人民的意志，告訴世界台灣人民保衛主權的決心。也希望透過大家對民進黨區域立委的支持，用一塊塊的區域拼圖，拼成台灣未來的願景。

林楚茵則表示，先前有很多支持者不斷來詢問，選前造勢活動的時間以及地點，「很抱歉讓各位久等了」。蔡英文總統連任全國與各地競選總部將自明年1月2日開始，到1月10日選前之夜，舉辦20場「勇敢自信‧護台同行」2020英德勝利造勢活動，要在選前最後階段進行衝刺。

林楚茵指出，本次的造勢活動可說是台灣總統大選史上的創舉，包含於選前之夜台北場在凱道規劃全區站位的搖滾區，號召英眼部隊們搶先報名，並且有現場限定的特製小物：螢光加油棒以及英眼部隊手搖旗。

部分場次也會於舞台流程中加入社群互動橋段，邀請所有在現場與線上的支持者，透過小英官方群組進行社群互動，讓所有線上與線下的辣台派們都能透過社群，團結串聯在一起。

(中時 )