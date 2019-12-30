foodpanda爭議不斷，外送員今到北市府控訴，foodpanda新制規定，當外送員帳號收款達5000後，系統會停止派案，造成外送員遭停權期間無法繼續接單，導致外送員為能順利接單，還需預付款項到個人專屬帳戶就能避免停權。外送員怒控平台「你爽爽過年、我苦苦墊錢」。

外送員指控，公司因周末系統更新時間僅周六晚上12時，周日及國定假日不更新，等同這段時間只要送餐代收金額超過5千元就無法再送，為了避免帳號內所收款項在下一個結算點前超過5000元，喪失接單機會，外送員只能在週五下午6點前向foodpanda預繳款項。

外送員表指出，公司就建議外送員可用預匯方式避免停權，例如先預付1萬元在系統內，若接到一筆3000元就直接從錢包扣剩下7000元，直到預匯的1萬元都扣完就是負數，而負的金額達到5000元就才會是公司額度用完，「我們也是要養家活口，沒有辦法一直持續貼錢下去」。

外送員表示，甚至平台日前變更內部系統，導致預繳紀錄消失，有人因而損失百元至萬元不等，儘管向公司反映也沒回應，懷疑公司有意拖延不願處理。熊貓一直處理不好系統、排班、吃錢、預儲等問題，使得非常多外送員都很困擾，而工會根本沒有要幫勞方協商的意思。

委任律師陳又新表示，foodpanda建議外送員以預匯之方式避免停權，證實資方故意以操作收款機制之手段，迫使原已處於勞資關係中弱勢的外送員，除了承擔高交通事故風險，還必須以「預匯」之卑微態度求生存，foodpanda心態可議。

陳又新強調，在系統轉換錯誤造成預繳紀錄漏失，foodpanda拒不返還外送員預繳的金額，公司動輒就有數千萬元的流動資金可周轉，恐違反金融監理的問題。

北市勞動局勞動基準科長陳昆鴻示，目前foodpanda制度是代收代付，單從現行狀況判斷難判定是否違法，建議外送員提出勞資爭議調解，透過協商爭取權益，呼籲foodpanda全國員工超過兩萬名，應設立申訴管道，協助員工進行勞資爭議申請與調解。

(中時 )