蔡英文總統昨天在政見辯論會指國民黨總統候選人韓國瑜沒有政策，韓競辦上午回應蔡總統列舉韓在3次電視政見會共提出24項政策，強調「不是韓沒說，是蔡聽不見」。對於蔡總統講指韓在去年高雄市長選舉是中國網軍「受益者」、「綠委邱議瑩是網軍霸凌的受害者」，韓辦也拿楊蕙如，反轟蔡總統才是政治操作。

韓競辦發言人鄭照新上午強調，在3次電視政策發表會中，韓國瑜一共提出24項政見，包括教育、經貿、教育、經濟、國防、族群與醫療等等，國政顧問團也多次說明，只有蔡總統聽不見、而不是韓國瑜沒有說，因為過去四年以來，蔡總統都不知道怎麼傾聽人民的聲音，這也是她不得民心的主因。

總發言人王淺秋強調，韓國瑜多次說過未來將發展可以強化臺灣的「六塊肌計畫」，北北基推動政治、教育、金融中心，桃竹苗發展科技、文創與農業，中臺灣主打文化、教育、娛樂、運輸、製造中心，雲嘉南作為臺灣糧倉，搭配臺南的文化底蘊，高高屏是宗教、製造、觀光、旅遊中心，宜花東是觀光、休閒、旅遊、宗教觀光與影視製作，希望蔡英文不要用口水打選戰，應該是一起努力讓人民有感。

對於近日網路出現一張把韓國瑜參加博恩夜夜秀的片段，移花接木到政見會的圖片，王淺秋也呼籲民進黨的網軍與有心人士請停止惡意設計與污衊行為，否則將訴諸法律。

鄭照新說，昨天蔡總統指去年高雄市長選舉中，韓國瑜是中國網軍的「受益者」，但到目前韓營都沒發現任何中國網軍，反倒是楊蕙如被北檢認證是害死大阪辦事處長蘇啟誠的網軍。

他說，蔡總統昨天突然提到「邱議瑩是網軍霸凌的受害者」，更是莫名其妙，當時是邱議瑩在LINE群抹黑高雄市長候選人韓國瑜；邱被罵後還開記者會說「老婆陪睡說」沒錯，堅持不道歉，第一時間引發網友憤怒，不分藍綠紛紛湧上邱的臉書留言，直接衝破11萬則，結果邱的小編居然直接刪除，引發更大的群眾憤怒。蔡總統拿邱議瑩舉例，恐怕是要提醒全國人民，民進黨對於性別議題相當不尊重，污衊網友是「中國網軍」，顯然也是政治操作。

(中時 )