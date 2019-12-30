軍事迷有眼福了！元旦早上首度有五架戰機，陪上萬民眾追2020年第一道曙光，戰鬥機將從太平洋上的曙光發生點衝向陸地，以低空飛行方式掠過墾丁龍磐公園。

小墾丁渡假村總經理張福生表示，這次特地推出戀愛巴士，且推出住宿2019年12月31日送2020年1月1日住宿免費、兩人成行且二泊二食總共只要3,999元的優惠。

張福生指出，今年迎曙光預計出現好天氣，且五架戰機直奔陸地而來，與其他縣市僅從觀眾面前橫向劃過或上空飛過不同，更具備震撼效果，現場民眾將感受萬道曙光烘托戰機英姿，恍如置身電影拍攝現場，因此，戰鬥機衝場墾丁龍磐影片一曝光，就引起軍事粉絲「轟傳」。

為服務追曙光戰機的民眾，可與另一半浪漫輕鬆迎曙光，張福生強調，今年特地推出戀愛巴士，預計清晨五點自小墾丁渡假村出發，輕鬆抵達墾丁龍磐公園，享受住宿送免費接駁的服務，歡迎民眾把握機會入住小墾丁，並向櫃台報名戀愛巴士專車。

值得一提的是，今年迎曙光定位為「屏安曙光」，被譽為是環太平洋的第一道曙光，可飽覽萬道金光從台灣海峽、巴士海峽與太平洋壯麗升起，以及五架IDF戰鬥機從萬道磅薄日光中飛奔而來，恍如龍騰於海，象徵喜氣與鴻運，盼為觀賞曙光民眾，帶來平安與好運。

(工商 )