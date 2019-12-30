沃達豐（Vodafone）與和記（Hutchison Telecommunications）的澳洲合資事業沃達豐和記澳洲（Vodafone Hutchison Australia，VHA）周一宣布與諾基亞（Nokia）合作，在澳洲推出5G服務。

VHA宣布，將在2020年上半推出5G服務，採用諾基亞網路設備。

VHA表示，這段結盟關係是漫長過程的最後一步。澳洲政府在2018年8月發布安全規範，擴大國家安全法規，排除與外國政府有關係的電信設備商，此舉也阻斷華為在澳發展5G之路。

(工商 )