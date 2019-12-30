沃達豐和記澳洲與諾基亞合作推5G服務 13:232019/12/30 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 沃達豐（Vodafone）與和記（Hutchison Telecommunications）的澳洲合資事業沃達豐和記澳洲（Vodafone Hutchison Australia，VHA）周一宣布與諾基亞（Nokia）合作，在澳洲推出5G服務。 VHA宣布，將在2020年上半推出5G服務，採用諾基亞網路設備。 VHA表示，這段結盟關係是漫長過程的最後一步。澳洲政府在2018年8月發布安全規範，擴大國家安全法規，排除與外國政府有關係的電信設備商，此舉也阻斷華為在澳發展5G之路。 (工商 ) #澳洲 #5g #服務 #達豐 #諾基亞 也許您會感興趣 推薦閱讀 5G概念股 看好中興、京信通信 04:092019/12/26 焦點新聞 OPPO推5G手機 聯發科天璣1000L晶片搭Reno 3首秀 17:282019/12/26 科技 大陸服務貿易進入上升期 04:092019/12/27 論壇廣場 政府將砸700億 扶植新創事業 04:092019/12/27 財經要聞 《熱門族群》5G備戰，半導體全面引燃、蘋果搶當旗艦機贏家 10:172019/12/27 財經 台灣別錯過！ 5G垂直創新整合商機無限 14:452019/12/27 財經 迎戰高通5G有缺陷？ 驚爆聯發科超強市場戰略 15:402019/12/27 財經 中華電信工程人員總動員 秀5G嗨翻2020跨年 18:132019/12/27 科技 陸5G手機競爭 品牌殺至千元檔 04:102019/12/30 話題觀察 陸明年5G覆蓋地級市 逾40萬基地台 04:102019/12/30 話題觀察 財經熱門新聞 12682就在眼前 散戶要趕快賣光股票？ - 財經 亞馬遜熱銷榜洩密！專家爆台積電2020恐… - 財經 美股漲勢快不行了？華爾街大多頭警告恐跌20％ - 財經 30000點…凶兆？專家洩萬點大屠殺時間 - 財經 三星慘了？韓媒爆京東方吃蘋果OLED訂單有譜 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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