歐洲聯盟(EU)執行委員會正在尋求將用來資助歐洲地區最窮困民眾的資金砍半,把錢拿來保障英國脫歐(Brexit)後的節約成本,並替歐洲防衛計畫增添更多資金,此舉引來譴責。

英國「衛報」(The Guardian)報導,歐洲食物銀行聯盟(European Food Banks Federation)主席范登施瑞克(Jacques Vandenschrik)表示,歐盟執委會對未來7年提出的支出計畫,不僅對歐洲最弱勢族群構成威脅,也動搖整個歐洲社會的穩定性。

歐盟各機構近來正在擬定歐盟長期預算「多年期財務架構」(MFF)的細項。英國退出將導致歐盟財務出現亟須堵住的巨大漏洞。資深歐盟官員形容,針對執委會所提1兆1350億歐元支出承諾的協商工作,可謂歷來最艱難的協商。

歐盟到2020年結束的當前預算裡,有一筆38億歐元的資金,供歐洲最貧困者援助基金(Fund for European Aid to the Most Deprived,FEAD)用來協助歐盟成員國提供民眾糧食和衣物、鞋子、肥皂及洗髮精等生活基本用品。

然而歐盟執委會提出的2021年到2027年預算裡,將不再有這筆專項基金,不過執委會將要求成員國捐獻總計至少20億歐元的糧食及基本物資援助。執委會曾表示希望成員國能捐獻最低金額的2倍,但這並非義務。

對此范登施瑞克表示,執委會的提案是「假經濟」。范登施瑞克的歐洲食物銀行聯盟在歐洲最貧困者援助基金的現金支援下,幫助歐洲各地食物銀行發配多餘的糧食到最需要的地方。

他說:「我認為我們必須為窮人中最貧困的一群做得更好,我們無法接受發放他們現在所領糧食的一半或60%,原因在於,歐洲的整體預算都需要緊縮。英國脫歐是一個論點,強化歐洲防禦力的必要性是另一個論點,但這會對民眾健康和社會凝聚力帶來衝擊。從窮人身上節約開銷根本是假經濟。」

「藉由給予他們糧食,好讓他們可以把用來買食物的一點點錢省下來花在整體經濟上,用這種方式來增加他們的消費能力,會遠遠好得多。」

范登施瑞克還說,東歐的歐盟成員國裡最貧困民眾受到執委會提案的衝擊恐怕最大。估計約有3310萬、相當於歐盟人口6.6%的人民將生活在物資極度匱乏的情況之下。

(中央社)