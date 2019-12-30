對於沈富雄估韓國瑜將輸300萬票，網友回應「我截圖起來了，1/11我們來看看」。(擷取自沈富雄臉書)

2020大選進入倒數階段，前民進黨立委沈富雄曾進行多次預測。他稍早發表封關前的最後一次預測，他預估總統蔡英文將以300萬票之差擊敗國民黨總統參選人韓國瑜。對此，網友紛紛笑回「我截圖起來了，1/11我們來看看」、「你就是新一代的扶龍王」。

沈富雄稍早在臉書指出進行封關前的最後一次預測，他說前四次說的for fun真的是for fun，但這次是正經以對。他預估蔡英文的得票數將大贏韓國瑜300萬票。至於立委席次部分，沈富雄預測民進黨拿到66席，國民黨拿到38席，民眾黨能拿到5席，時力及無黨籍各2席。

然而，由於沈富雄從10月8日開始進行預測，他在10月8日估蔡會贏韓125萬票；11月18日時預估蔡會贏韓160萬票；11月26日估蔡會贏韓200萬票；12月10日估蔡會贏韓250萬票。今天他則估計蔡將贏韓300萬票。

對於這番預測，網友紛紛表示「我截圖起來了，1/11我們來看看」、「真的看不到起風了還有基層民心嗎？」、「我等著看那天你怎麼被洗臉」、「這張預測表除了日期是對的，其他都是夢到的」、「沈大老，到一般老百姓生活的時空轉轉吧」、「你就是新一代的 扶龍王」、「如果真如大老預測成真 那台灣真的是3好+1好」、「看來一個博士論文造假的總統要繼續當了」、「如是如此...悲哀的台灣人民，繼續淪陷撕裂」、「台灣現在最大亂源，就是某些媒體和名嘴，不用負責的預測和謠言」。

(中時電子報)