DRAM市場庫存調整近尾聲，南亞科(2408)本季業績雖比上季下滑，但明年可望隨著記憶體市況明年有機會逐季好轉，今日股價開高走高，盤中漲1元至84.6元，表現相對台股穩健。

南亞科即將公布12月營收。公司10、11月營收接連寫下今年7月以來低點，但法人預估12月營收止跌，估月增率上看一成，但整體本季的營收比上季高檔下滑逾5%，受到產品價格仍小跌，本業獲利預估也續下降至低點。

不過，明年隨著市場供需改善，研調機構看好明年DRAM市場回復成長。南亞科則預估第四季DRAM供需平穩，價格持平或小幅漲跌，預計最快明年第一季產品價格止跌回升。

據集邦科技記憶體儲存研究DRAMexchange最新調查，DRAM現貨價的翻揚改變了市場氛圍。在預期性心理因素下，有利於合約市場中買方的備貨意願提高，目前預估合約價可能提前至2020年第一季止跌。

南亞科第三季受惠市場需求強勁，位元銷售量成長約35%，超乎預期，但平均銷售單價季跌約13%，致獲利續降。

南亞科預估本季產品價格小幅漲跌，第4季位元銷售量預估與上季持平或下跌低個位數字百分比，全年位元銷售量年增目標約為13%，與市場需求成長率相似。

(時報資訊)