台9線蘇花改將於明年1月6日全線通車，為慶祝通車，中華郵政以白米高架橋及南澳北溪河川橋為題材，訂於1月3日發行「蘇花改全線通車郵票」1套2枚，當天上午10時在郵政博物館10樓舉辦郵票發行典禮。

本組郵票圖案簡介如下：

一、白米高架橋（面值28元）：位於宜蘭縣蘇澳鎮，其景觀橋為國內首座雙塔波型鋼腹板脊背橋，白色橋塔以「米粒」圓潤為型，塔頂綴以胚芽缺口設計，外觀優美流暢，為蘇花改工程中極具代表性的橋梁。

二、南澳北溪河川橋（面值35元）：位於宜蘭縣南澳鄉，採雙塔單索面脊背橋設計，橋塔造型如雙手托天，喻意對上天的敬意及自然環境的尊重，其線條及顏色與自然環境相互融合，為南澳地區新地標。

配合郵票發行，中華郵政特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於12月31日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https：／／stamp.post.gov.tw)訂購。

為饗郵迷，郵政博物館亦配合於1月3日上午9時至下午2時於該館1樓設置臨時郵局，銷售票品及限量發行典禮紀念卡，並提供銷蓋臨時郵局戳服務，歡迎蒞臨用郵。

(中時 )