恐怖情人連親生骨肉也不放過！台中市今年11月8日發生陳姓母子3屍命案，警方查出，陳女與陳姓前男友因感情問題發生爭吵，陳男竟猛掐女方脖子致她暈厥後再掐死陳女，接著把未滿周歲的雙胞胎男嬰丟入洗衣機悶死，再用棉被包裹3人，事後更多次返回命案現場清理，警方在彰化 網咖逮捕陳男，他毫無悔意，訊後依殺人等罪嫌送辦。

29歲陳女在去年與田姓前夫離異、2名孩子都和前夫同住，之後，陳女與30歲陳姓前男友復合並同居，2人在今年初產下1對雙胞胎兒子 ，一家4口上月搬到台中市中區光復路上的住商混合大樓內出租套房 居住，陳女平時在傳播公司上班賺錢，陳男則在家顧小孩。

檢警調查，陳女11月2日到公司上班，3日上午7點多返回住處，又出門 購買2個御飯糰後返家，就沒再出門。陳男向警方供稱，當天上午11 點多，他與陳女因感情問題起爭執，氣憤下失去理智，徒手猛掐女友脖子至她癱軟，但發現她仍有氣息後再度緊勒頸部，確定斷氣後才鬆手。

陳男在痛下殺手後，因2個兒子哭鬧不休，所以將2子丟入洗衣機致死，再以涼被將陳女及1個孩子包裹在一起，另名孩子則獨自用涼被包裹，防止味道溢出來，更刻意將冷氣溫度調很低，延緩屍體發臭被人發現，甚至在行凶後多次進出該大樓，意圖清理現場，湮滅證據。

其他房客說，陳男、陳女入住後，房內常傳出爭吵聲，但最近幾天沒聽到。且經紀公司姊妹淘發現陳女3日起就未上班，還曾到套房外查看，但敲門、按門鈴沒人回應，直到7日晚間，有住戶聞到屍臭味報案，警消破門才揭開陳男令人髮指的犯行。

檢警勘驗現場，發現3具屍體的口鼻都有異常出血，研判應非自然死亡，並調閱監視器畫面鎖定陳男涉有重嫌，昨午在彰化溪湖的網咖逮獲正在睡覺的陳男，並在他車上起出陳女的手機、皮夾及證件等物品，他也坦承犯案。

(中時電子報)