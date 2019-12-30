合作金庫為壯大外匯業務，日前宣布推出以年率3％計息，存期一個月的短打優率方案。近一個月來，合庫連推兩波美元優利案。上述的方案，其中這項存期1個月，以年率3％計息的方案，更把臨櫃起存門檻由5000美元降至3000美元，擬趁勢網羅更多外匯存戶的企圖心由此可見。

出身央行官員的合庫董座雷仲達，相當看重外匯業務這一塊布局，也因此，近二年在董事長雷仲達的帶領下，合作金庫外匯業務規模及市佔率雙雙成長，其中外匯存款業務已擠入本國全體銀行前10大，整個外匯存款營運量超逾等值新台幣4000億元，已展現相當的成果。

此次合庫這項1個月優利方案，分行臨櫃或網路銀行單筆只要滿3000美元即可參加，若相較先前臨櫃起存金額門檻水準，此次大幅降低，從原本5000美元，降為3000美元，一方面提高方案競爭力，另一方面也擬趁勢吸收來自分行通路的外匯新客戶，作為後續開發網銀外匯業務的新生力客群。

除了以3％計息的短期超優利方案之外，合庫另外也在本月中旬拍定了另一不限新舊資金的專案。依照該專案，新舊資金均各有優惠專案適用，起存額則依網銀、臨櫃不同，分別為網銀1000美元及臨櫃5000美元兩種，存滿3個月以上就有2％年率計息，從天期與利率的搭配可看出，合庫仍以至少3個月以上天期的存款為目標，而目前最優利仍以新台幣轉存美元存款戶適用，這類客戶只要臨櫃單筆新台幣存款轉存1萬美元，3個月期以上就適用年率2.1％計息。

(工商 )