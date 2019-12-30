2020總統大選昨天在辯論會中 國民黨候選人韓國瑜拿出手機，被質疑違規，蔡英文連任辦公室發言人莊瑞雄表示，他相信大學聯考、個個考試裡面，不能帶通訊器材都是一個常識，不能作弊本來就是該做的。「我想韓市長真的是奇才，連這樣的一個場合都有辦法做出異於常人的舉動出來」。

蔡辦今天上午由發言人莊瑞雄、不分區立委候選人林楚茵召開「選前造勢暨全國同步站路口拜票宣布記者會」。 莊瑞雄會後受訪時表示，任何一場辯論，牽扯到國人同胞對各個候選人之間的觀感，所呈現出來不管是內容、或者施政方向，那是人民關注的，臨場表現民眾也非常在意，所以一定會有遊戲規則。

他說，昨日在媒體提問、或整場辯論的時候，本來的遊戲規則裡面就不可以帶手機，「我相信大學聯考、個個考試裡面，不能帶通訊器材都是一個常識，不能作弊本來就是該做的，不是一個白紙黑字的問題」。

媒體追問，昨日辯論之後，蔡韓兩人民調是否會再拉大？是否不再存在蓋牌效應？莊瑞雄說，昨天韓國瑜候選人也做出選票一些創舉，第一位公然在辯論時帶手機，第二是沒有遵照遊戲規則，交叉詰問時就把手版拿出來，第三確實讓台灣民眾大開眼界，針對提問媒體大肆抨擊。但最重要的是，透過辯論會，能夠呈現每位候選人的特質，讓全國民眾藉以判斷，明年1月11日要將手中神聖的一票投給哪位候選人。

林楚茵也回應，韓國瑜在辯論會中做出公然挑釁或是汙衊媒體的行為，可見他是非常不適任的政治人物，辯論會的媒體提問流程，是由三方候選人陣營事先同意的遊戲規則，沒想到韓市長卻用攻擊、抨擊的方式回應，政治人物本來就應該接受媒體檢驗，如果不想回應問題可以選擇逃避，但是公然對媒體進行挑釁，全世界只有獨裁者才會這麼做。

莊瑞雄補充，其實一直叫陣要求辯論的是韓國瑜，蔡總統也做足準備參與辯論，無論是申論、結論或是媒體提問都是辯論設計的必要部分，尤其是媒體的提問，正好足以能讓候選人進行適當的澄清，而兩岸議題本來就是非常重要的議題，候選人本來就有義務向民眾說明清楚，怎麼會是用汙衊媒體的方式回應，真的是令人傻眼，也令人大開眼界。

昨晚韓國瑜在台中舉行的造勢晚會聲勢浩大，網路流傳有近30萬人，蔡總統競辦接下來的造勢活動，是否有規劃或希望動員多少人出來才能營造聲量？莊瑞雄表示，所有的大型造勢，媒體披露出來的人數似乎跟實際上有些差距，或許喊得大聲一點，可以壯膽一下，但還是實際多規劃一些活動，在最後階段將氣勢衝到最高，將聲量轉換為選票，呼籲所有民眾拿出最大的熱情，跟我們一起衝刺。

(中時 )