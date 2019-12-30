負責毒品情勢分析的高檢署檢察官王捷拓(右一)、主任檢察官涂達人(右二)、檢察官古慧珍(右三)、檢察官林柏宏(右四)。(陳志賢攝)

台灣高檢署30日公布今年第三次毒品情勢分析及警示資料，強調毒品混用情況依然嚴重，今年1至10月已有46人死於新興毒品及混毒，檢警日前首度查獲毒咖啡包內，摻入毒性最強的一級毒品古柯鹼，猝死率大增。而且原住民、偏鄉地區販毒、吸毒人數有上升趨勢，高檢署建議加強掃毒、毒品危害宣導，甚至提供免費戒癮來遏止毒品犯罪。

高檢署並透露，東南亞仍是台灣主要毒品來源之一，雖然台灣已積極與東南亞各國交換緝毒情資，打擊犯罪，但目前最新運毒路線是由馬來西亞以貨櫃夾藏運毒來台，據統計自今年10月30日至12月3日止，檢警已查獲以這種貨櫃運毒方式，運毒來台各級毒品750公斤。

高檢署表示，安非他命已成為男同志吸食毒品的大宗，檢警近年查緝毒品案件時，發現安非他命幾乎已成為男同志間的「情趣用藥」，同志交友軟體「Grindr」，經常有毒販販售暱稱「執」或「執著」的安非他命，宣稱吃了以後「可以一直做，不厭煩」。

依據統計，今年11月底矯正機關愛滋病收容人數有1906人，其中毒品收容人有1521人，以男性1354人居多，高檢署認為交友軟體，成為新興毒品推波助瀾的重要工具之一。

高檢署是針對今年1月至11月的國內毒品情勢分析報告，讓國人能瞭解目前國內對毒品的壓制成效與毒品查緝、毒品危害之實際情形。

高檢署表示，近來台中檢警查獲3起毒咖啡包案件，經送請鑑定發現除卡西酮類等第三、四級毒品外，尚驗出微量古柯鹼成分，此種混合式毒品，可能同時含有興奮與抑制劑成分，藥性衝突造成猝死的可能性大增，但使用者只求一時快感，完全不知隱藏致命危險。

高檢署年初已警示：國人透過網路，自外國訂購健康食品、保養品後，部分物品含有大麻成分、偽禁藥物成分，經海關檢獲，國人遭移送毒品、藥事法等罪名，但迄今仍有類似案件發生，呼籲政府機關對於國人透過國內外網站購買此類物品可能觸法、惹「麻」煩，宜加強宣導，甚至將此類網站下架、封鎖，才能免於國人受到危害。

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(中時 )