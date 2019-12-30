台南市玉井區三埔里一處宗教人士的共修場所，凌晨1時許突然發生火警，火勢從一樓開始延燒，熟睡的信眾驚醒後在火煙中倉皇逃生，警消據報立刻前來馳援，陸續將人救出，共造成7死、3人輕重傷送醫，37人安全無虞，火勢在3時許撲滅，警方查出，涉嫌縱火的竟是曾在該處被收容的21歲男子曾文彥，而縱火動機僅是不滿負責人拒絕他繼續入住就憤而縱火殺人。

台南市玉井區三埔里一處宗教人士的共修場所，凌晨1時許突然發生火警，火勢從一樓開始延燒，熟睡的信眾驚醒後在火煙中倉皇逃生，警消據報立刻前來馳援，陸續將人救出，共造成7死、3人輕重傷送醫，37人安全無虞，火勢在3時許撲滅，警方查出，涉嫌縱火的竟是曾在該處被收容的21歲男子曾文彥，而縱火動機僅是不滿負責人拒絕他繼續入住就憤而縱火殺人。

台南市玉井區三埔里一處宗教人士的共修場所，凌晨1時許突然發生火警，火勢從一樓開始延燒，熟睡的信眾驚醒後在火煙中倉皇逃生，警消據報立刻前來馳援，陸續將人救出，共造成7死、3人輕重傷送醫，37人安全無虞，火勢在3時許撲滅，警方查出，涉嫌縱火的竟是曾在該處被收容的21歲男子曾文彥，而縱火動機僅是不滿負責人拒絕他繼續入住就憤而縱火殺人。

據了解，這棟建築物是一貫道的共修場，晚間共有46人入住，僥倖逃出火場的民眾表示，凌晨聽到嗶嗶剝剝的聲音，打開門就看到大量火煙竄出，喊聽到有人大喊「失火了！」嚇得奪門而出，還有人直接從3樓跳下，場面相當驚悚。

台南市消防局據報後出動玉井、南化、左鎮、楠西、官田、善化等共三梯次警義消人車前往馳援，拉開水線灌救，但建築物內因為是木製裝潢，火勢一發不可收拾，有2位民眾跳樓受傷送麻豆新樓醫院，1位民眾救出時ohca送新化分院，最後仍不治身亡，其餘6人逃生不及，發現時已是焦屍，1名消防員在火場中不慎跌落受傷，所幸無生命危險，火勢則在3時許控制。

涉嫌縱火的曾文彥被在案發前一晚，曾在台南市東區購買汽油後，凌晨前往這處建築物潑灑放火，並隨即報案向警方自首。

據了解，曾男之前受到保護管束時，曾透過少年法庭庭長介紹，到這處一貫道的共修處生活約1年多時間，但因個性乖張與人起衝突，後來就離開，卻不知何故又返回此地，做出帶走7條人命的惡行。

(中時電子報)