特斯拉的上海臨港超級工廠3號（Gigafactory 3）30日將交付首批15輛Model 3電動車，這也是特斯拉第一批中國產的「新生兒」，明年1月預計交車規模再加大。業界普遍認為，大陸新能源汽車城市補充削減，銷量增加之時，特斯拉大舉入局，不斷本土化顯著降低生產成本，將形成「鯰魚效應」，可能為本土電動車企業提供一個「行業標杆」。

此次新車交付創下中國工廠10個月建成投產的「奇蹟」後，特斯拉表示，接下來將是「豐收的一年」。據悉，即將迎接首批15輛Model 3電動車的，大多是特斯拉內部員工。不過，也有知情人士指出，特斯拉目前在中國建成的僅是總裝工廠，目前汽車生產的四大工藝（沖壓工藝，焊接工藝，塗裝工藝，總裝工藝）尚未完全建成，未來的挑戰在於培育本土化的供應鏈，並儘快將核心部件電池做到國產化。

該人士強調，「上述供應鏈的本地化培育很花時間，一般需要一到兩年，如果說特斯拉要降低生產成本，那麼兩年之內核心的電池必須做到國產，否則就要虧錢；現在，特斯拉在美國已有工廠，早期在供應鏈方面有優勢，未來就是本土化的問題，近期特斯拉獲得中國政府的融資，有機會進一步解決本土化問題並降低車價」。不過截至目前，特斯拉方面對降價傳言不予回應。

不過在被問到到目前的量產規模時，特斯拉方面尚未透漏，不過，特斯拉上海超級工廠先前預估，在今年年底前產量達到每周1000輛，到明年上半年實現每周2000至3000輛的量產目標，產量大約15萬輛；就量產目標方面，到明年6月底，將實現全球50萬輛電動車的生產目標。

特斯拉的競爭，也為中國新興車業帶來鯰魚效應，根據大陸國家新能源汽車監測平台的數據，今年3月在中國註冊的電動車企業數量超過480家，其中不乏過去幾年中融得數十億美元資本的初創公司，市場將越來越競爭。專家指出，已經飽和了的汽車市場是一個「適者生存」的市場，誰能抓住消費者的新需求，誰才能獲得生存機會。

為了控制新能源車企數量，打擊低劣的電動車企業，今年3月，政府削減了對新能源汽車企業的補貼，連特斯拉也遭殃，特斯拉方面表示，「中國是全球最大的電動車市場，但競爭環境對我們仍然很有挑戰性，無法獲得購車補貼」。

不過，長遠來看，新興車業仍是趨勢。在特斯拉首度交車同時，商務部同日也正式發布《中國汽車貿易高質量發展報告》稱，隨著對外開放水平進一步提升，主要外資企業有望擴大在華生産和出口規模，新能源汽車將逐漸成為未來汽車市場成長的主要領域，未來幾年我國新能源汽車出口有望保持快速增長，成為拉動汽車出口的新興力量。

(旺報 )