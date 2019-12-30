不動產專業銀行土銀也加入「綠屋頂」的種電行列。土銀今日指出，為落實2025年非核家園目標推動新能源政策，已挑選彰化員林分行設置屋頂型太陽能發電系統，並在12月開始正式掛錶發電。

包括京城、國泰等銀行，都已有挑選分行在屋頂上設置綠電板作綠電，公股行庫目前包括一銀、台銀等行庫已有相關設置，土銀現在也加入「綠屋頂」行列。

對於投資及費用等資金成本及效益，土銀指出，太陽能發電系統斥資500萬元，採用高效能太陽能面板，模組效率19.56％，於員林分行屋頂建置252片，佔地130坪，預計年發電量可達128,500度，約佔員林分行用電27.7%，採躉售電力方式，預估每年躉售電費約632,000元，金額佔員林分行全年電費38.4％。

土銀也說明，員林分行太陽能發電系統，建置設備容量為81.9仟瓦(325w*252片)，由該行自行出資設置規劃，預估年發電量可達128,500度。

對於減碳效益，土銀估計，每年可減少81.88噸二氧化碳排放量：相當於1／5座大安森林公園的減碳功能」，以每戶每月用電300度計算，每年可支應約36戶家庭用電。

此次在員林分行作綠屋頂，土銀指出，可說結合政府綠能減碳再生能源發展政策，及自有不動產優化兩大策略，由於綠屋頂的設置，相關法規亦有建物本身不能是危老，或是預定20年之內要拆除等規定，因此在全省151家分行裡，土銀先挑選員林分行作為「發電」分行。

對於整個評估、選點的狀況，土銀主管說明，此次為了設置屋頂型太陽能發電系統，在初期評估階段即對全省151家分行進行日照狀況、氣候及建築結構等三大面向評估篩選，期間亦詢問多家太陽能廠商意見，最後拍定員林分行為設置太陽能發電最佳場所。

土銀也針對員林分行的太陽能綠電發展優勢指出，該分行位處日照充足的中部地區，屬四周未受遮蔽的高樓層建築物，具備可適度發展太陽光電的條件，適合建置太陽能發電系統，也因此，成為結合發電需求及太陽能建置技術，作為土地銀行設置太陽能發電系統的首例。

(工商 )