教育部自105學年開始辦理城鄉共學夥伴學校計畫，每學年補助學校辦理實體共學課程交流及虛擬網路設備，迄今共入選219校次，參與師生總數高達5萬2560人次。

今年入選夥伴學校的二大特色，一是多年入選學校帶領剛入選的學校並結盟，另外除了過往常見的2校組合，也出現像花蓮縣志學國小、臺北市木柵國小等6組3及4校的組合，透過共同備課、課程研習，讓教學更加豐富、有趣，學生更在定期交換學習心得下互相學習，共同成長。

教育部今天舉行108學年「城鄉共學、幸福共好」大會師，次長范巽綠及國教署署長彭富源等人共同參與，全國25組57所城鄉學校齊聚一堂，宣示彼此「心心相印、團結一心」，透過相互觀摩與交流，讓城鄉學生相互了解，學習彼此優勢。

教育部表示，本計畫每年編列約1200萬元，每校最高補助25萬元，其中20萬元補助夥伴學校交流所需旅費、車資、住宿費及製作共學教材的材料費、印刷費，另5萬元補助充實虛擬網路直播設備。

連續3年入選的高雄市甲仙區甲仙國小，以在地特產「甲仙芋頭」為題材，發展出自然生態、食農教學及在地人文歷史文化的共學課程地圖。今年與首次入選的台北市中山區懷生國小締結夥伴學校，融入懷生國小英語教育，拍攝英文微電影的方式介紹在地特色，受到各校矚目。

此外，甲仙、懷生二校師生定期互訪讓學生的視野更寬廣，懷生學生可體驗有別都會地區的甲仙田園風光、歷史文化，甲仙學生則可體驗城市交通與科技生活步調。

台東公館國小、台北市萬興國小及台南市樹林國小過往與新加坡中小學進行沙畫、攝影的課程交流，今年更加入與日本仙台地區的中小學進行茶類、陶土文化的交流，充分展現出共學課程的多元、國際化發展。

范巽綠表示，城鄉共學夥伴學校計畫秉持「平等互惠、全員參與、虛實共用」的原則，在這樣的設計與推動下，突破都市與偏鄉地區空間上的限制，透過校際間分享與學習的方式，促進城市與偏鄉資源能相互交流，追求真正「幸福共好」的教育目的。

(中時 )